Россия ударила по своим политическим позициям, - Зеленский о ракетной атаке по Одессе

"Если кто-то в мире раньше еще мог говорить, что нужен какой-то диалог с ней, с Россией, какие-то договоренности – видите, что происходит. Сегодняшние российские "Калибры" уничтожили саму возможность для подобных заявлений", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, в мировом сообществе царит абсолютное единодушие в плане реакции на этот удар. Оккупантам уже никого не обмануть. Среди прочего, в результате этого удара повреждены и здания Одесского художественного музея. Ракеты ударили рядом с историческими объектами Одессы – с достоянием не только украинской культуры, но и культуры Европы.