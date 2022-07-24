Россия ударила по своим политическим позициям, - Зеленский о ракетной атаке по Одессе

Российский ракетный удар по Одессе, по украинскому порту оказался ударом по политическим позициям самой России.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, сообщает РБК-Украина.
"Если кто-то в мире раньше еще мог говорить, что нужен какой-то диалог с ней, с Россией, какие-то договоренности – видите, что происходит. Сегодняшние российские "Калибры" уничтожили саму возможность для подобных заявлений", - подчеркнул Зеленский.
По его словам, в мировом сообществе царит абсолютное единодушие в плане реакции на этот удар. Оккупантам уже никого не обмануть. Среди прочего, в результате этого удара повреждены и здания Одесского художественного музея. Ракеты ударили рядом с историческими объектами Одессы – с достоянием не только украинской культуры, но и культуры Европы.
Напомним, сегодня Россия запустила четыре крылатые ракеты из акватории Черного моря по Одесскому порту, но две удалось сбить. Также известно, что в результате удара есть раненые.
Турция заявила, что удар на следующий день после подписания соглашения о "зерновом коридоре" вызывает обеспокоенность, но Россия отрицает свою причастность к ракетной атаке.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.