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Россия ударила по своим политическим позициям, - Зеленский о ракетной атаке по Одессе

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Российский ракетный удар по Одессе, по украинскому порту оказался ударом по политическим позициям самой России.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, сообщает РБК-Украина.

"Если кто-то в мире раньше еще мог говорить, что нужен какой-то диалог с ней, с Россией, какие-то договоренности – видите, что происходит. Сегодняшние российские "Калибры" уничтожили саму возможность для подобных заявлений", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, в мировом сообществе царит абсолютное единодушие в плане реакции на этот удар. Оккупантам уже никого не обмануть. Среди прочего, в результате этого удара повреждены и здания Одесского художественного музея. Ракеты ударили рядом с историческими объектами Одессы – с достоянием не только украинской культуры, но и культуры Европы.

Напомним, сегодня Россия запустила четыре крылатые ракеты из акватории Черного моря по Одесскому порту, но две удалось сбить. Также известно, что в результате удара есть раненые.

Турция заявила, что удар на следующий день после подписания соглашения о "зерновом коридоре" вызывает обеспокоенность, но Россия отрицает свою причастность к ракетной атаке.

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