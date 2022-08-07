РФ терпит неудачи в Украине из-за массовых увольнений и убийств генералов, - разведка Британии

Как отчитывается иностранное ведомство, командующие Восточного и Западного военных округов России, скорее всего, потеряли командование.

В частности, генерал-полковник Александр Чайко был освобожден от должности командующего Восточным военным округом в мае 2022 года.

Также отмечается, что генерал-полковник Александр Журавлев, командовавший Западным военным округом с 2018 года, отсутствовал на дне ВМФ России в Санкт-Петербурге 31 июля 2022 года. Предполагается, что его, вероятно, заменил генерал-лейтенант Владимир Кочетков.

Кроме того, генерал Александр Дворников впоследствии был устранен после того, как получил общее командование так называемой "спецоперацией" в Украине, а генерал Сергей Суровикин принял командование Южным группировкой войск от генерала Геннадия Жидка.

"К этим увольнениям прилагается по меньшей мере 10 российских генералов, убитых на поле боя в Украине. Кумулятивное влияние на последовательность командования, вероятно, способствует тактическим и оперативным трудностям России", - заключают в разведке Британии.

Напомним, недавно сообщалось, что с начала июня высшее командование России отстранило нескольких генералов от ключевых оперативных командных должностей в войне против Украины. Силы на Донбассе возглавил генерал Сергей Суровикин.

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