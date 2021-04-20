Россия стянула к границам Украины 150 000 военных, а в Минздраве ожидают новую вспышку COVID: новости за 19 апреля

Нарушителей самоизоляции в Украине с мая будут контролировать несколько ведомств, Украина направила ноту российскому дипломату, в Минздраве ожидают новую вспышку COVID после Пасхи. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 17 апреля, - в материале РБК-Украина

Боррель: Россия стянула к границам Украины 150 000 военных

Россия стянула к украинским границам около 150 000 военных. Это является самой большой группировкой, которую когда-либо развертывала РФ. Об этом по итогам встречи с министрами иностранных дел стран-участниц ЕС заявила глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель, передает Euronews. По его словам, Россия размещает на границе все виды подразделений, включая госпитали.

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал нынешнее стягивание войск самой большой угрозой с 2015 года. При этом он считает, что украинская сторона готова к защите рубежей от возможного вторжения.

В большинстве областей Украины пройдут антитеррористические учения: возможен особый режим

Служба безопасности Украины проведет масштабные многоэтапные антитеррористические учения в большинстве областей Украины. В связи с этим в некоторых районах могут вводиться ограничения.

В учениях будут принимать участие региональные подразделения СБУ, Национальной полиции, пограничной службы, Национальной гвардии, Вооруженных Сил Украины, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а также представители органов исполнительной власти и местного самоуправления.

В Минздраве ожидают новую вспышку COVID после Пасхи

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав ожидает новую вспышку заболеваемости COVID-19 после Пасхи. Это должно произойти за 3-4 недели после праздника.

"Мы ожидаем после Пасхи, за 3-4 недели рост количества больных. Череда праздников, которые начинаются с 1 мая и продолжаются до 10 мая, сопровождается мобильностью населения. Все это будет добавлять количество заболевших", - сказал министр.

Украина направила ноту российскому дипломату. У него есть 72 часа, чтобы покинуть страну

Украина направила ноту российскому дипломату. Чтобы покинуть страну, у него есть 72 часа. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Такое решение является зеркальным ответом на действия Москвы. Так, РФ приказала покинуть Россию украинскому консулу Александру Сосонюку. Напомним, 16 апреля в Санкт-Петербурге ФСБ задержала украинского консула якобы "при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ".

Нарушителей самоизоляции в Украине с мая будут контролировать несколько ведомств

Данными о нарушителях самоизоляции в Украине с мая начнут обмениваться Минздрав, Нацполиция и Минцифры. Для этого будет использоваться мобильное приложение системы "Вдома".

Кроме того, Минцифры и Центру общественного здоровья поручено до июня усовершенствовать обмен информацией относительно лиц с подтвержденным COVID-19, и контактных лиц, подлежащих самоизоляции, в частности внедрить автоматический обмен с помощью программного интерфейса (API).

Нардеп Тищенко устроил шикарный праздник для жены в разгар карантина (видео)

Нардеп Николай Тищенко от партии "Слуга народа" уже неоднократно нарушал карантин. На этот раз он тоже отличился, устроив шикарный праздник для своей жены в честь ее дня рождения в самый разгар карантина.

Тищенко решил организовать для своей супруги Аллы Барановской настоящее шоу. Все проходило в дорогом ресторане отеля Fairmont в Киеве. На празднике в масках не было абсолютно никого, о социальной дистанции также забыли и не вспоминали.

За нарушение карантина уже открыто уголовное дело.

В России формируются новые штаммы коронавируса: не похожи на все остальные

В России формируются новые штаммы коронавируса, которые не похожи на все остальные, существующие сегодня мутации COVID-19. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на собрании отделения медицинских наук РАН 19 апреля, пишет ТАСС.

По словам чиновницы, новые штаммы вируса зафиксированы в северных регионах страны. "У нас есть мутации, которые мы описываем в России, мутации не свойственны пока ни одному описанному за рубежом штамму", - заявила Попова.

Пасхальная корзина 2021 резко подорожала: новые цены традиционных блюд

Пасхальная корзина в 2021 году обойдется украинцам намного дороже. В среднем подорожание составило за один год около 160 гривен. Новую стоимость пасхальной корзины подсчитали в Институте аграрной экономики со ссылкой на данные Государственной статистики Украины.

В пасхальную корзину украинцы обычно кладут: традиционные паски, яйца, домашнюю колбасу, буженину, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыр, хрен и соль. С 2020 года стоимость этого набора продуктов поднялась на 160 гривен и теперь составит 780 гривен.

УЕФА вводит новый формат еврокубков с сезона 2024/25: детали

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на фоне новостей о создании Европейской Суперлиги вводит новый формат еврокубков с сезона 2024/25. Изменения затронут прежде всего Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций.

С сезона 2024/25 количество участников Лиги чемпионов увеличится с 32 до 36. Главные изменения коснутся привычного группового этапа - вместо него все участники будут играть в единой лиге. Если раньше каждый клуб проводил шесть матчей против трех команд (дома и на выезде), то теперь каждый сыграет на общем этапе минимум десять матчей против десяти соперников (пять дома, пять в гостях).

Непогода до конца апреля и сезоны дождей в мае: синоптики дали прогноз на месяц

Погода в Украине до конца апреля ожидается богатой на осадки: с грозами, ливнями и даже местами мокрым снегом. Май обещает быть менее "мокрым" и более теплым, и уже к середине последнего месяца весны во многих регионах температура воздуха достигнет +20 градусов. Впрочем, майские сезоны дождей тоже станут затяжными.

Об этом говорится в прогнозе синоптиков на месяц.