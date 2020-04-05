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Россия стремится использовать коронавирус, чтобы развалить ЕС, - Кислица

Новости » Политика     05.04.2020 - 05:56
Россия стремится использовать коронавирус, чтобы развалить ЕС, - Кислица
Иллюстративное фото (twitter.com EU_Commission)

По словам Сергея Кислицы, Россия демонстрирует большой профессионализм, стремясь к достижению своей цели

Российские дипломаты пытаются использовать ситуацию с коронавирусом , чтобы усилить противоречия внутри Европейского союза. Об этом сказал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, комментируя попытку России провести через Генассамблею ООН проект резолюции относительно коронавируса, передает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

По словам украинского дипломата, российская сторона демонстрирует большой профессионализм, стремясь к достижению своей цели.

"То, что Москва разрабатывает многоуровневые и многошаговые планы - это факт", - отметил Кислица.

Он подчеркнул, что позицию Украины относительно предложенной Россией резолюции поддержала очень широкая группа государств.

Посол обратил внимание, что ЕС выступил против российского текста документа за несколько минут до конца голосования.

"Понимаю и соглашаюсь с тем, что Евросоюз должен продемонстрировать единство, потому что часть "ковидного" плана Российской Федерации - это использовать коронавирус, чтобы усилить противоречия внутри Европейского Союза, и тем самым его развалить, по крайней мере политически", - заявил он.

"Поэтому я с пониманием отношусь к тому, что европейцы до самой последней минуты создавали ту формулу, которая бы позволила всем странам присоединиться", - добавил дипломат.

Напомним, Россия инициировала проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Декларация солидарности Объединенных Наций перед вызовами, созданными коронавирусом 2019 (COVID-19)", которая предусматривает запуск процесса отмены международных санкций. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина заблокировала попытку России отменить санкции

Ранее генассамблея ООН приняла Резолюцию глобальной солидарности в борьбе против коронавируса, инициаторами которой выступили Гана, Индонезия, Лихтенштейн, Норвегия, Сингапур и Швейцария, а соавторами - 188 государств, в том числе Украина.

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