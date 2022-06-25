Россия стремительно теряет на войне "добровольцев", - BBC

В России число погибших на войне "добровольцев" стремительно растет и о потерях среди них сообщают чаще, чем о любой другой категории военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Журналистам из открытых источников удалось установить имена лишь 4010 российских солдат, погибших в ходе вторжения в Украину.

В эту статистику были включены также граждане России, которые якобы отправились воевать добровольно.

Каждую неделю появляются сообщения о гибели 30-40 добровольцев, 20 процентов из них это люди старше 50 лет.

Также сообщается о том, что среди всех погибших 17 процентов - это офицеры. Издание связывает такие потери в командном составе с устройством российской армии. 20 процентов погибших служили в ВДВ, 19 процентов - в мотострелковых войсках. Сообщается о гибели не менее 42 военных летчиков.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, 23 июня украинские военные ликвидировали 100 оккупантов. Всего за 4 месяца полномасштабной войны уничтожены 34 530 российских военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.