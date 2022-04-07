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Россия среди военных усиливает пропаганду: оккупанты боятся звонков из Украины и Беларуси

Россия среди военных усиливает пропаганду (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Россия усиливает пропаганду среди личного состава военных учебных центров. Теперь оккупанты боятся звонков из Украины и Беларуси и ежедневно читают "Красную звезду".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

Об этом говорится в письме начальника ракетных войск и артиллерии ВС РФ Михаила Матвеевского к руководителям учебных центров.

В частности, Матвиевский требует довести до личного состава запрет отвечать на звонки и сообщения с номеров с кодами "+375, +380" (Беларусь, Украина). Однако, если все же вызов принят, то все сказанное собеседником по определению воспринимать как ложь и провокацию.

Далее после этого оккупант должен заблокировать номер собеседника на своем телефоне и обратиться к оператору мобильной сети также относительно блокировки абонента.

"Пропаганда также должна включать разъяснения о "плюсах" участия в войне с Украиной. А именно о социальных гарантиях и повышенных выплатах. Все украинские и "другие" ресурсы объявляются такими, которые распространяют фейки и недостоверную информацию", - говорится в сообщении.

Россия усиливает пропаганду среди личного состава военных (t.me/DIUkraine)

Ранее мы сообщали, что персонал армии оккупантов жалуется на инфляцию и угрожает судиться с Минобороны РФ.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 43-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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