UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Россия сорвала заседание подгруппы ТКГ, чтобы не обсуждать коронавирус в ОРДЛО, - Гармаш

Автор: Дмитрий Левицкий

На оккупированных территория Донецкой и Луганской областей наблюдается критическая ситуация с коронавирусом. Россия не хочет об этом говорить в Трехсторонней контактной группе, поэтому сорвала заседание гуманитарной подгруппы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя украинской делегации в ТКГ Сергея Гармаша.

По словам Гармаша, для того, чтобы сорвать заседание подгруппы, российская сторона снова привела осужденную за терроризм в Украине Майю Пирогову.

"Это нельзя назвать иначе, чем намеренным срывом Россией переговоров в гуманитарном треке на фоне закрытия КПВВ на Донбассе и гуманитарной катастрофы, вызванной, спровоцированной Москвой, вспышкой смертности от коронавируса", - отметил он.

Напомним, оккупанты заявляют о критической ситуации с коронавирусом в ОРДО. Там в больницах уже не хватает кислорода для больных с COVID-19.

Как писало РБК-Украина, оккупанты запретили пенсионерам пересекать пункты пропуска на Донбассе, потому что они якобы распространяют коронавирус.

Читайте РБК-Украина в Google News
КоронавирусОРДЛОКонтактная группа