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Россия сама делает все, чтобы в Украине состоялась дерусификация, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до российского вторжения в стране никогда не было языковой проблемы. И теперь русский язык будет ассоциироваться с убийствами, взрывами и депортацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.

По его словам, сегодня состоялся разговор с героями, которые защищают Мариуполь. Беседа прошла на русском языке, поскольку в Украине никогда не было языковой проблемы, но после российского вторжения она появилась.

"Это вы (российские оккупанты - ред.) делаете все, чтобы наши люди сами уходили от русского языка, поскольку русский язык будет ассоциироваться именно с вами, только с вами, с этим взрывами и убийствами, преступлениями", - добавил Зеленский.

Российские оккупанты депортируют украинцев, "травят" учителей, заставляя их повторять все, что говорят московские пропагандисты, захватывают мэров украинских городов и активистов.

"Это вы расставляете в захваченных городах билборды с призывом "не бояться говорить" на русском языке. Не бойтесь - говорите. Просто подумайте, что это значит. Там где русский всегда был частью повседневной жизни, как и украинский язык, востоке нашей страны, и там где вы сегодня превращаете мирные города в руины. Россия сама делает все, чтобы на территории нашего государства состоялась дерусификация, - заявил Зеленский.

Война России против Украины идет 31-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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