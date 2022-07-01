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Россия развернула призывную кампанию на Дальнем Востоке, - Генштаб

Фото: россиян активно призывают в армию (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Российская Федерация на фоне потерь на украинских фронтах развернула активную призывную кампанию на Дальнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"В связи со значительными потерями личного состава воинских частей из состава Восточного военного округа РФ, на его территории проводится активная призывная компания", - говорится в сообщении.

В частности, развернут пункт призыва мобилизационного резерва во Владивостоке и Сергеевке, где находится пункте постоянной дислокации 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии РФ.

Напомним, ранее стало известно, что в России начали набирать женщин на военную службу по контракту.

Также сообщалось, что в этой стране могут повысить призывной возраст с 40 до 49 лет из-за дефицита живой силы.

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Российская Федерация