Россия пытается выставить удары по Крыму терактами, чтобы отвлечь от своих военных преступлений, - ISW

Оккупанты в очередной раз пытаются отвлечь внимание от своих военных преступлений и подорвать призыв Украины к объявлению РФ страной-спонсором терроризма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ради достижения цели захватчики пробуют выставить удары по российским военным объектам в Крыму как теракты.

"Официальные лица РФ, скорее всего, все чаще будут связывать нападения украинских партизан на оккупированные территории с операциями, которые проводят связаны с исламистским экстремизмом организации, в попытке отдалить украинский партизанское движение от международного сообщества и подорвать призывы Украины официально признать Россию государством-спонсором терроризма", - пишет ISW.

Аналитики отмечают, что нападения на законные российские военные объекты полностью подпадают под законное применение силы и не являются террористическими актами, и нет никаких доказательств того, что эти нападения совершены экстремистами.