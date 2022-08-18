UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия пытается выставить удары по Крыму терактами, чтобы отвлечь от своих военных преступлений, - ISW

Фото: Оккупанты пытаются отвлечь внимание от своих военных преступлений (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Оккупанты в очередной раз пытаются отвлечь внимание от своих военных преступлений и подорвать призыв Украины к объявлению РФ страной-спонсором терроризма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ради достижения цели захватчики пробуют выставить удары по российским военным объектам в Крыму как теракты.

"Официальные лица РФ, скорее всего, все чаще будут связывать нападения украинских партизан на оккупированные территории с операциями, которые проводят связаны с исламистским экстремизмом организации, в попытке отдалить украинский партизанское движение от международного сообщества и подорвать призывы Украины официально признать Россию государством-спонсором терроризма", - пишет ISW.

Аналитики отмечают, что нападения на законные российские военные объекты полностью подпадают под законное применение силы и не являются террористическими актами, и нет никаких доказательств того, что эти нападения совершены экстремистами.

Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности взрывов, которые произошли 9 августа вблизи Новофедоровки, а также 16 августа в Джанкойском районе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины