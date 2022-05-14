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Россия провела учения авиации в Калининграде на фоне возможного расширения НАТО

Фото: Россия провела учения авиации в Калининграде (wikimedia org user VitalyKuzmin)
Автор: Валерия Полищук

Россия провела учения авиации в Калининградской области. Так, российские истребители Су-27 приняли участие в учениях по отражению имитации воздушного удара по Калининграду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Учения прошли через два дня после того, как Финляндия объявила о планах подать заявку на вступление в НАТО, а Швеция, вероятно, последует за ней; эти шаги приведут к расширению западного военного альянса, которое, по словам руководителя Кремля Владимира Путина, он стремится предотвратить.

В российском Балтийском флоте сообщили, что во время учений истребители Су-27 "уничтожили" самолеты имитируемого противника, добавив, что в учениях участвовали более 10 экипажей Су-27 Балтийского флота.

Напомним, Финляндия планирует уже 15 мая обнародовать вторую "Белую книгу" с предложением о вступлении в НАТО.

В Кремле уже отреагировали на решение скандинавских стран вступить в Альянс. Назвали это угрозой и пригрозили "военными шагами".

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