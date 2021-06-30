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Россия продолжит поставки вакцины от COVID на оккупированный Донбасс, - Путин

Автор: РБК-Украина

Президент России Владимир Путин обещает, что Москва продолжит поставки вакцины от COVID на оккупированный Донбасс. Ранее туда уже направили несколько тысяч доз вакцины "Спутник V".

Об этом он заявил в ходе прямой линии.

"Это вопрос, требующий внимательного к нему отношения. По-моему, уже 90 000 доз вакцины уже завезено… Дополнительный объем будет поставлен", - отметил он.

Напомним, до конца прошлого года в российском Кремле официально опровергали поставки вакцины на оккупированный Донбасс, но в январе 2021 там уже началась вакцинация.

В то же время вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что вакцинация от COVID российским препаратом на оккупированных территориях Донбасса и Крыма является военным преступлением.

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