ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Россия продолжит поставки вакцины от COVID на оккупированный Донбасс, - Путин

Новина українською →
Москва, Среда 30 июня 2021 15:53
Россия продолжит поставки вакцины от COVID на оккупированный Донбасс, - Путин Фото: президент России Владимир Путин (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Президент России Владимир Путин обещает, что Москва продолжит поставки вакцины от COVID на оккупированный Донбасс. Ранее туда уже направили несколько тысяч доз вакцины "Спутник V".

Об этом он заявил в ходе прямой линии.

"Это вопрос, требующий внимательного к нему отношения. По-моему, уже 90 000 доз вакцины уже завезено… Дополнительный объем будет поставлен", - отметил он.

Напомним, до конца прошлого года в российском Кремле официально опровергали поставки вакцины на оккупированный Донбасс, но в январе 2021 там уже началась вакцинация.

В то же время вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что вакцинация от COVID российским препаратом на оккупированных территориях Донбасса и Крыма является военным преступлением.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Донбасс Вакцина ОРДЛО
NEWS
Кулеба: украинцы и россияне - два разных народа
Кулеба: украинцы и россияне - два разных народа
DAILY
Дело Медведчука. Что происходит с расследованием и чем политик отвечает власти
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Дело Медведчука. Что происходит с расследованием и чем политик отвечает власти