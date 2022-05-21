Россия продолжает формировать резервы. Живую силу перебрасывают из Забайкалья

Россия продолжает форматы резервы для наступления в Украине. Живую силу враг перебрасывает из восточного военного округа, в частности из Забайкальского края.
Об этом сообщает РБК-Украина из ссылки на Генеральный штаб ВСУ.
Отмечается, что для снабжения войск РФ формирует группировки из состава 36-й общевойсковой армии восточного военного округа. Для транспортировки солдат и техники используют военнотранспортную авиацию. Их доставляют в приграничные с Украиной районы.
Стоит отметить, что 36-я общевойсковая армия находится на востоке России. После распада СССР в ее состав вошел 55-й армейский корпус Забайкальского военного округа. Штаб-квартира армии находится в столице Бурятии - городе Улан-Удэ.
Напомним, по данным исследователей CIT, украинская войска могут перейти в контрнаступление на Донбассе уже через полтора месяца.
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