Россия продолжает формировать резервы. Живую силу перебрасывают из Забайкалья

Россия продолжает форматы резервы для наступления в Украине. Живую силу враг перебрасывает из восточного военного округа, в частности из Забайкальского края.

Об этом сообщает РБК-Украина из ссылки на Генеральный штаб ВСУ .

Отмечается, что для снабжения войск РФ формирует группировки из состава 36-й общевойсковой армии восточного военного округа. Для транспортировки солдат и техники используют военнотранспортную авиацию. Их доставляют в приграничные с Украиной районы.

Стоит отметить, что 36-я общевойсковая армия находится на востоке России. После распада СССР в ее состав вошел 55-й армейский корпус Забайкальского военного округа. Штаб-квартира армии находится в столице Бурятии - городе Улан-Удэ.

Фото: Забайкальский военный округ (wikimedia.org)