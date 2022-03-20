Россия признала смерть замкомандующего Черноморского флота

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на News.ru .

"В ходе проведения специальной операции в Украине в боях за освобождение Мариуполя от нацистов погиб заместитель командующего Черноморского флота, капитан 1 ранга Андрей Николаевич Палий",- заявила сенатор Севастополя Екатерина Алтабаєва.

Война России против Украины длится двадцать пять дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.