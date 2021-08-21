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Россия пригрозила США "жестким ответом" на санкции из-за Навального

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Москва, Суббота 21 августа 2021 18:12
Россия пригрозила США "жестким ответом" на санкции из-за Навального Фото: российский оппозиционер Алексей Навальный (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Российская Федерация даст "жесткий и адекватный ответ" на новые санкции США за отравление оппозиционера Алексея Навального. Москва отмечает, что давить на нее бесполезно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД России.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, в ход снова якобы пошла "провокация с мнимым отравлением Навального".

"Все это выглядит жалко и обреченно, свидетельствуя о неспособности Вашингтона отказаться от высокомерного хамства и нежелании считаться с реальностью, зная наперед, что давить на Россию бесполезно, а наш ответ, как всегда, будет жестким и адекватным", - говорится в ее заявлении.

Она подчеркнула, что новые санкции из-за "Северного потока-2" и Навального идут вразрез с духом договоренностей, достигнутых на женевском саммите президентом России и США.

Напомним, вчера США ввели новые торговые санкции против России, которые распространяются на некоторые виды российского оружия и экспорт ядерных технологий.

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Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Навальный Санкции
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