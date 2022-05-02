Россия полна ненависти к другим: Кулеба об оскорбительных высказываниях Лаврова в отношении евреев
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба высказался относительно оскорбительного для евреев заявлению своего коллеги Сергея Лаврова. Заявил, что современная Россия переполнена ненавистью к другим народам.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Кулебы.
"Министр Лавров не смог скрыть глубоко укоренившийся антисемитизм российских элит. Его отвратительные комментарии оскорбительны для президента, Украины, Израиля и еврейского народа. В более широком смысле его слова демонстрируют, что современная Россия полна ненависти к другим народам", - заявил Кулеба.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Лавров назвал евреев самыми отъявленными антисемитами.
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