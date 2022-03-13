Россия платит высокую цену за любое продвижение вперед по Украине, - Минобороны Британии

Россия платит высокую цену за каждое продвижение вперед. Вооруженные силы Украины продолжает оказывать стойкое сопротивление по всей стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании.
По данным ведомства, российские войска пытаются окружить украинские силы на востоке стране по мере продвижения со стороны Харькова на север и Мариуполя.
Кроме того, российские войска, наступающие из Крыма, пытаются обойти Николаев, поскольку они собираются двигаться на запад в сторону Одессы.
Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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