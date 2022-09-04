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Россия перебросила в Крым эшелон "Градов" и БТР: появилось видео

Фото: россияне перебросили новую технику в Крым (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Российская Федерация перебросила в оккупированный Крым эшелон военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Стратегических коммуникаций ВСУ.

В частности, в сети появилось видео, как Россия перебрасывает эшелон военной техники через Керченский мост.

"На полуостров везут БТРы, "Грады", грузовики. В пассажирских вагонах, вероятно, едет личный состав, солдаты", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Офисе президента Украины заявляли, что Керченский мост должен быть уничтожен.

А секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что Россия может сохранить его только при одном условии - если выведет по нему все свои войска.

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