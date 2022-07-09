Россия отреагировала на решение США передать Украине еще четыре HIMARS

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посольства России в США, которое цитирует BBC.

"Обратили внимание на заявление Пентагона о предстоящей отправке на Украину еще четырех РСЗО HIMARS. За этим решением стоит неудержимое желание Вашингтона затянуть конфликт любой ценой", - говорится в комментарии посольства.

Новая помощь от США Украине

Напомним, вчера президент США Джо Байден подписал указ о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 400 млн долларов.

В частности, в новый пакет помощи войдет четыре ракетные системы HIMARS и дополнительные боеприпасы к ним, три тактические машины для эвакуации оборудования, боеприпасы к 155-мм артиллерийских орудий, взрывные боеприпасы, протибатарейні системы, а также запчасти к уже имеющейся техники в Украине и другое оборудование.

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