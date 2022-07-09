Россия отреагировала на решение США передать Украине еще четыре HIMARS
Россия осудила решение США предоставить Украине еще четыре ракетные системы HIMARS. Якобы таким образом "Вашингтон желает затянуть войну".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посольства России в США, которое цитирует BBC.
"Обратили внимание на заявление Пентагона о предстоящей отправке на Украину еще четырех РСЗО HIMARS. За этим решением стоит неудержимое желание Вашингтона затянуть конфликт любой ценой", - говорится в комментарии посольства.
Новая помощь от США Украине
Напомним, вчера президент США Джо Байден подписал указ о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 400 млн долларов.
В частности, в новый пакет помощи войдет четыре ракетные системы HIMARS и дополнительные боеприпасы к ним, три тактические машины для эвакуации оборудования, боеприпасы к 155-мм артиллерийских орудий, взрывные боеприпасы, протибатарейні системы, а также запчасти к уже имеющейся техники в Украине и другое оборудование.
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