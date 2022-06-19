Россия отказывается признавать гибель 27 моряков крейсера "Москва", - ГУР

Чиновники и спецслужбы продолжают заставлять семьи российских моряков скрывать информацию о своих погибших на крейсере "Москва". 27 членов экипажа, среди которых 19 срочников, до сих пор считаются "пропавшими без вести".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Facebook.

По данным украинской разведки, в Севастополе официально похоронили только мичмана Вахрушева.

"Командир крейсера капитан первого ранга Куприн, который нарушая устав одним из первых покинул корабль, объясняет свой поступок попыткой спасти именно срочников. Будто бы он получил такой приказ после взрывов на корабле", - пишет ГУР.

Сообщается, что родственников погибших моряков отказываются принимать как в командовании ВМФ РФ и командовании Черноморского флота, так и в органах власти и социального обеспечения.

"Их направляют в группу психологов, медиков и юристов которая была специально создана для сокрытия информации о погибших и пропавших без вести оккупантах-срочниках", - отмечают в разведке.

Как выяснили украинские разведчики, сотрудники ФСБ, узнав о желании родственников обнародовать информацию о погибших в СМИ, приходят к ним домой и по месту работы и проводят "разъяснительную работу" с угрозами об уголовной ответственности за разглашение государственной тайны.

"Социальное напряжение среди родственников россиян, погибших на крейсере "Москва", продолжает расти", - резюмируют в ГУР.

Уничтожение Москвы

Напомним, 13 апреля стало известно, что украинские военные нанесли ракетный удар по Москве. Это именно тот корабль, который участвовал в штурме острова Змеиный и был послан украинским пограничником.

Считается, что это самая дорогая военная потеря РФ в войне против Украины поскольку остаточная стоимость крейсера оценивалась в 750 млн долларов.

Как информировали в СМИ, количество экипажа "Москвы" составляло от 416 до 680 человек. Подавляющее большинство из которых, вероятно, погибло.

Отметим, недавно Минобороны РФ включило экипаж затонувшего крейсера в перечень "участников специальной военной операции". При этом участие самого корабля в войне все еще скрывают.

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