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Россия отказалась от участия в онлайн-встрече по борьбе с COVID-19

Автор: Дмитрий Кузнецов

Россия отказалась принять участие в министерской онлайн-встрече по борьбе с коронавирусом, которую созвали США. Глава МИД РФ Сергей Лавров не нашел сводного времени в своем рабочем графике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД России.

В российском дипведомстве отметили, что США созвали 10 ноября онлайн-встречу министров иностранных дел по теме борьбы с коронавирусом. В заявлении говорится, что приглашение на мероприятие было получено в конце октября.

"К тому времени рабочий график министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова был сформирован и не позволил ему принять участие в упомянутой встрече", - указывается в сообщении.

Напомним, ранее Франция и Германия предлагали 11 ноября провести встречу в нормандском формате на уровне министров иностранных дел, однако российская сторона отказалась.

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