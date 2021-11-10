Россия отказалась от участия в онлайн-встрече по борьбе с COVID-19

Россия отказалась принять участие в министерской онлайн-встрече по борьбе с коронавирусом, которую созвали США. Глава МИД РФ Сергей Лавров не нашел сводного времени в своем рабочем графике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД России .

В российском дипведомстве отметили, что США созвали 10 ноября онлайн-встречу министров иностранных дел по теме борьбы с коронавирусом. В заявлении говорится, что приглашение на мероприятие было получено в конце октября.

"К тому времени рабочий график министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова был сформирован и не позволил ему принять участие в упомянутой встрече", - указывается в сообщении.