Россия обустроила фильтрационный лагерь возле Эстонии. Кого туда отправляют оккупанты?

"Теперь россияне при установлении украинцев, пытающихся пересечь границу и в отношении которых имеют данные, что они получили статус убежища от войны, их доставляют в такой фильтрационный лагерь", - пишет Андрющенко.

По словам мариупольцев, побывавших в лагере возле Эстонии, другие фильтрационные лагеря выглядят настоящей детской забавой.

"Поэтому, мариупольцы. Те что пытаются сбежать из России - будьте бдительными. Используйте другие пути побега, в частности через Беларусь и Грузию. Террор против украинцев на марше", - пишет советник мэра.

Только за минувшие сутки, в фильтрационный лагерь Безымянное Новоазовского района были доставлены 253 человека, среди которых 33 ребенка.