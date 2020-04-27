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Россия обошла Китай по количеству случаев коронавируса

Новости » Коронавирус     27.04.2020 - 11:46
Россия обошла Китай по количеству случаев коронавируса
Иллюстративное фото (УНИАН)

За прошлые сутки в России подтвердили более 6 тысяч новых заражений

Россия обошла Китай по количеству случаев заражения коронавирусом, в стране заболели уже более 87 тысяч человек. Об этом сообщают российские СМИ.

По данным Министерства здравоохранения РФ, за прошлые сутки в России подтвердили 6198 случаев коронавируса. Всего по состоянию на утро 27 апреля в стране 87 147 зараженных в 85 регионах, умерли 794 человека.

На территории материкового Китая с начала пандемии заболели 82 830 человек, с учетом Гонконга и Макао - 83 912.

Таким образом, Россия вышла на девятое место в мире по количеству инфицированных CVODI-19.

Ранее сообщалось, что в Китае почти ликвидировали коронавирус, поскольку в китайских больницах осталось 1011 пациентов. За прошедшие сутки было выявлено лишь два зарегистрированных случая заражения коронавирусом, которые были завезены из-за границы.

Кроме того, количество случаев COVID-19 в мире приближается к 3 миллионов. Из общего числа инфицированных, 836 978 пациентов побороли болезнь, 203 289 умерли. На это время от COVID-19 лечатся 1 млн 881 тыс. 172 человека.

Также РБК-Украина писало, что в Германии количество лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией превысило 155 тысяч лиц. Из них 5750 человек умерли, более 114 тысяч - выздоровели

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