Россия в январе начнет поставки COVID-вакцины на оккупированный Донбасс

Российская Федерация в январе 2021 года начнет поставки своей вакцины от COVID на оккупированный Донбасс. Местное население хотят прививать вакциной "Спутник V".

Об этом сегодня пишут сепаратистские СМИ.

Сообщается, что сегодня главари так называемых "республик Донбасса" вышли с заявлением о том, что поставки вакцины "Спутник V" начнутся уже в январе. В первую очередь в отдельных районах Донецкой и Луганской областей хотят вакцинировать медиков и сотрудников "правоохранительных органов".

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявлял, что украинская сторона будет вакцинировать жителей оккупированных территорий.

Как уточнил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, Украина только готовится к обсуждению гуманитарной вакцинации населения неподконтрольных районов.

"Вопрос гуманитарной вакцинации будем обсуждать с международными организациями. Но надо подумать, какая категория граждан, оказавшихся в заложниках оккупационных властей, должна получить вакцинацию в первую очередь", - заявил он.