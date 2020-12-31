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Россия в январе начнет поставки COVID-вакцины на оккупированный Донбасс

Автор: РБК-Украина

Российская Федерация в январе 2021 года начнет поставки своей вакцины от COVID на оккупированный Донбасс. Местное население хотят прививать вакциной "Спутник V".

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Об этом сегодня пишут сепаратистские СМИ.

Сообщается, что сегодня главари так называемых "республик Донбасса" вышли с заявлением о том, что поставки вакцины "Спутник V" начнутся уже в январе. В первую очередь в отдельных районах Донецкой и Луганской областей хотят вакцинировать медиков и сотрудников "правоохранительных органов".

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявлял, что украинская сторона будет вакцинировать жителей оккупированных территорий.

Как уточнил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, Украина только готовится к обсуждению гуманитарной вакцинации населения неподконтрольных районов.

"Вопрос гуманитарной вакцинации будем обсуждать с международными организациями. Но надо подумать, какая категория граждан, оказавшихся в заложниках оккупационных властей, должна получить вакцинацию в первую очередь", - заявил он.

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