Россия напала на Украину, руководствуясь крайне империалистическими взглядами, - Шольц

"Надо говорить прямо: Россия напала на Украину, руководствуясь крайне империалистическими взглядами, а самая агрессивная война России против Украины направлена на захват территории. Мы не можем и не будем этого принимать", - подчеркнул канцлер ФРГ.

Шольц также предостерег, что ситуация "серьезная и крайне угрожающая".