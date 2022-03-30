Россия напала на Украину, руководствуясь крайне империалистическими взглядами, - Шольц

Во вторник, 29 марта, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия напала на Украину из-за своих империалистических взглядов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.
"Надо говорить прямо: Россия напала на Украину, руководствуясь крайне империалистическими взглядами, а самая агрессивная война России против Украины направлена на захват территории. Мы не можем и не будем этого принимать", - подчеркнул канцлер ФРГ.
Шольц также предостерег, что ситуация "серьезная и крайне угрожающая".
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Шольцом ужесточение санкций против России. Лидеры стран также обсудили противодействие Украины российской агрессии.
Ранее Шольц заявлял, что НАТО готовит радикальные меры в случае биологической и химической атак со стороны Российской Федерации. При этом он подчеркнул, что Альянс не будет принимать участия в войне в Украине.
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