Россия начала вторжение в Украину с Крыма: появилось видео

Россия начала вторжение в Украину с оккупированного Крыма. Пограничники фиксируют проход военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Государственной пограничной службы.

"C оккупированного полуострова произошло движение российской военной техники. Как сообщалось …, агрессия России произошла сегодня около 05:00. Нападение также произошло со стороны временного оккупированной АР Крым. В настоящее время через административную границу с полуострова фиксируется движение военной техники", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей атаки на пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска проходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия.