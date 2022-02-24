Россия начала вторжение в Украину с Крыма: появилось видео
Россия начала вторжение в Украину с оккупированного Крыма. Пограничники фиксируют проход военной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Государственной пограничной службы.
"C оккупированного полуострова произошло движение российской военной техники. Как сообщалось …, агрессия России произошла сегодня около 05:00. Нападение также произошло со стороны временного оккупированной АР Крым. В настоящее время через административную границу с полуострова фиксируется движение военной техники", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей атаки на пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска проходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, что под огнем оказались аэродромы и военная инфраструктура на западе и севере страны.
В связи с российским вторжением Украина перешла на военное положение.