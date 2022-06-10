Россия начала присоединять Херсонскую область по уже известному сценарию, - дипломат США

Об этом заявил глава миссии США в ОБСЕ Майкл Карпентер во время пресс-конференции в Вене, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне .

"Херсон стал тем местом, которое я бы назвал лабораторией ужасов. Мы видим, как Кремль запустил свою стратегию присоединения украинских территорий к России. И мы уже видели такую стратегию раньше. Все это, к сожалению, довольно известные шаги. Мы считаем, что Кремль ждет момента, чтобы присоединить Херсонскую область к России и считаем, что референдум является одним из возможных путей", - сказал Карпентер.

Дипломат также отметил, что оккупанты незаконно задерживают и пытают гражданских людей в Херсонской области. Он рассказал об отчетах по пыткам не менее 600 человек. Их держат в специальных подвалах, используемых в качестве комнат пыток.

"Существует информация о точной локации таких помещений - это здание Херсонской госадминистрации и лицея №17 в Геническе. Именно туда российские военные вывозят местных чиновников, журналистов, общественных активистов и тех людей, которых россияне считают участниками митингов против российской оккупации", - сказал Карпентер.