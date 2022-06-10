UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия начала присоединять Херсонскую область по уже известному сценарию, - дипломат США

Фото: российские военные в Херсоне (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Кремль может присоединить Херсонскую область к России путем референдума.

Об этом заявил глава миссии США в ОБСЕ Майкл Карпентер во время пресс-конференции в Вене, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

"Херсон стал тем местом, которое я бы назвал лабораторией ужасов. Мы видим, как Кремль запустил свою стратегию присоединения украинских территорий к России. И мы уже видели такую стратегию раньше. Все это, к сожалению, довольно известные шаги. Мы считаем, что Кремль ждет момента, чтобы присоединить Херсонскую область к России и считаем, что референдум является одним из возможных путей", - сказал Карпентер.

Дипломат также отметил, что оккупанты незаконно задерживают и пытают гражданских людей в Херсонской области. Он рассказал об отчетах по пыткам не менее 600 человек. Их держат в специальных подвалах, используемых в качестве комнат пыток.

"Существует информация о точной локации таких помещений - это здание Херсонской госадминистрации и лицея №17 в Геническе. Именно туда российские военные вывозят местных чиновников, журналистов, общественных активистов и тех людей, которых россияне считают участниками митингов против российской оккупации", - сказал Карпентер.

Напомним, российских захватчиков вместе с их семьями переселяют в захваченный Херсон и другие города области.

Ранее сообщалось, что оккупанты в Херсонской области готовятся к празднованию дня России.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская областьВойна России против Украины