ru ua
Пт, 10 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия начала присоединять Херсонскую область по уже известному сценарию, - дипломат США

Новина українською →
Вена, Пятница 10 июня 2022 21:52
Россия начала присоединять Херсонскую область по уже известному сценарию, - дипломат США Фото: российские военные в Херсоне (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Кремль может присоединить Херсонскую область к России путем референдума.

Об этом заявил глава миссии США в ОБСЕ Майкл Карпентер во время пресс-конференции в Вене, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

"Херсон стал тем местом, которое я бы назвал лабораторией ужасов. Мы видим, как Кремль запустил свою стратегию присоединения украинских территорий к России. И мы уже видели такую стратегию раньше. Все это, к сожалению, довольно известные шаги. Мы считаем, что Кремль ждет момента, чтобы присоединить Херсонскую область к России и считаем, что референдум является одним из возможных путей", - сказал Карпентер.

Дипломат также отметил, что оккупанты незаконно задерживают и пытают гражданских людей в Херсонской области. Он рассказал об отчетах по пыткам не менее 600 человек. Их держат в специальных подвалах, используемых в качестве комнат пыток.

"Существует информация о точной локации таких помещений - это здание Херсонской госадминистрации и лицея №17 в Геническе. Именно туда российские военные вывозят местных чиновников, журналистов, общественных активистов и тех людей, которых россияне считают участниками митингов против российской оккупации", - сказал Карпентер.

Напомним, российских захватчиков вместе с их семьями переселяют в захваченный Херсон и другие города области.

Ранее сообщалось, что оккупанты в Херсонской области готовятся к празднованию дня России.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область Война России против Украины
NEWS
Украина почти израсходовала все артиллерийские боеприпасы, - представитель разведки
Украина почти израсходовала все артиллерийские боеприпасы, - представитель разведки
DAILY
Александр Сенкевич: В Николаеве никогда не любили Россию. Любили Советский союз
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Александр Сенкевич: В Николаеве никогда не любили Россию. Любили Советский союз