Россия начала COVID-вакцинацию в Мариуполе: кого заставляют прививаться "Спутником"

Оккупанты начали вакцинацию против COVID в Мариуполе. Жителям предлагают прививаться российской вакциной "Спутник V", которую ВОЗ так и не одобрила.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
"Оккупанты начали вакцинацию против COVID-19 своим "Спутником". Пока без общего принуждения, однако для рабочих, ушедших на работу в оккупационную администрацию, вакцинация обязательна", - рассказал он.
Стоит отметить, что "руководство" оккупационных властей и круг первых коллаборантов во время вакцинальной кампании в Украине являлись лидерами движения антивакцинации.
Ранее мы писали, что российские оккупанты с 19 июля 2022 года "лишили" граждан Украины права собственности на недвижимость в Мариуполе.
Как известно, жители Мариуполя продолжают самостоятельно выезжать из города, ежедневно его покидают до 100 человек.
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