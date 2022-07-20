Россия начала COVID-вакцинацию в Мариуполе: кого заставляют прививаться "Спутником"

Оккупанты начали вакцинацию против COVID в Мариуполе. Жителям предлагают прививаться российской вакциной "Спутник V", которую ВОЗ так и не одобрила.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.