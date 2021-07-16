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Россия и Китай продвигают свои COVID-вакцины, опорочив американские, - Белый дом

Автор: Сергей Пышкин

Госдепартамент США обвинил Российскую Федерацию и Китай в продвижении дезинформации в отношении американских вакцин через социальные сети. Белый дом убежден в том, что это подрывает программу развития вакцин западного происхождения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По словам секретаря Белого дома Джен Псаки во время сегодняшнего брифинга, Китай и Россия продвигают дезинформацию относительно преувеличения побочных эффектов от вакцин Америки.

Псаки добавила, что Китай, со своей стороны, распространяет информацию о том, что США, якобы, мешает другим странам покупать вакцины.

"Распространение заявлений о том, что одобренные препараты неэффективны и не помогают, наносит вред", - добавила секретарь Белого дома.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиКитайВакцина от коронавируса