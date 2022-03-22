Россия может использовать западные данные о погоде для химической атаки в Украине, - Reuters

Вашингтон и его союзники предупредили, что Москва может планировать применение химического или биологического оружия. Тем не менее данные о погоде из некоторых из этих стран, включая США и Великобританию, поступают в российские агентства.

Информация включает в себя измерения скорости и направления ветра, солнечного света, осадков и других факторов, близких к реальному времени, которые могут оказаться решающими при планировании атаки с применением биологического или химического оружия.

Европейская организация по эксплуатации метеорологических спутников (ЕВМЕТСАТ), межправительственная организация, базирующаяся в Германии, заявляет, что продолжает предоставлять данные российским организациям, несмотря на то, что как минимум три другие организации в Европе решили прекратить это.

ЕВМЕТСАТ управляет технической инфраструктурой, которая позволяет распространять данные из многочисленных спутниковых каналов, в некоторых случаях почти мгновенно, среди получателей.

Западные эксперты по оружию говорят, что существует риск того, что метеорологические данные, которые предоставляет EUMETSAT, могут быть использованы в военных целях, в том числе для планирования химических и биологических атак, запрещенных международным правом.

"Если, гипотетически, вы планируете атаку, при которой вы распыляете облако химикатов или патогенов, вам нужно будет принять во внимание метеорологические данные, - написала Филиппа Ленцос, эксперт по биологическим угрозам и старший преподаватель Королевского колледжа Лондона. - Вы бы не хотели, чтобы эта штука ударила по вашим собственным силам!"

Хэмиш де Бреттон-Гордон, эксперт по химическому оружию и приглашенный научный сотрудник британского Кембриджского университета, сказал, что данные о погоде "абсолютно важны" во время применения химического и биологического оружия. "Знание направления и скорости ветра на разных высотах является ключом к прогнозированию того, куда пойдет опасность", - сказал он.