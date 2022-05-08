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Россия хочет вывезти из Мариуполя остатки неработающих заводов, - мэрия

Фото: Россия хочет вывезти из города остатки неработающих заводов
Автор: Евгений Прокопенко

Сегодня, 8 мая, в Мариуполе был заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин. Инспектировали "Азовмаш" и морской порт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

Основная цель встречи - инвентаризация того, что можно вывезти в Россию.

"На Азовмаше остались оборудование, которое можно использовать в качестве металлолома. В порту остался металл, принадлежащий металлургическим предприятиям Мариуполя. Все это запланировано для вывоза", - пишет Андрющенко.

По его словам, сейчас порт не способен принимать большие суда и обеспечить погрузку.

"В акватории затопленное судно "Меотида", подъем которого требует виклої количества времени и ресурсов, а среди портовых кранов привести в рабочем состоянии может быть только один, чего недостатьно для полноценной работы порта", - сообщает рандник мэра Мариуполя.

Поэтому визит чиновника РФ был направлен на формирование предложения решения на месте. Пока о решении не известно.

"Чиновник остался недовольным. Кроме банального разграбления, такие визиты все приближают время попытки прямой интеграции окупанових территорий в Россию", - резюмировал Петр Андрющенко.

Напомним, российские войска перенесли парад в Мариуполе. Точная дата пока остается неизвестной.

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