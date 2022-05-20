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Россия хочет создать предпосылки очередного мирного соглашения. Это недопустимо, - Ермак

Фото: Андрей Ермак (president.gov)
Автор: Евгений Прокопенко

Нашей целью является скорейшее установление мира. Чем дольше длится эта война, тем больше риски для всей планеты. Но этот мир должен быть справедливым. Суверенитет и территориальная целостность Украины - не тема для компромиссов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы ОП Украины Андрея Ермака.

"Россия должна освободить наши территории, включая украинский Крым и украинский Донбасс", - говорит руководитель Офиса президента Украины.

По словам Ермака, сегодня наступление русских захлебывается, они переходят к обороне, пытаясь удержать захваченные территории и создать предпосылки для очередной сделки, которую все равно вскоре возбудят. Как это было с двумя минскими соглашениями.

"Для нас это недопустимо", - добавил он.

Напомним, ряд европейских политиков предлагал Украине пойти на уступки относительно своего суверенитета. Речь идет о компромиссах в войне с Россией. Однако такие действия приведут только к затягиванию войны или новым конфликтам.

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Война в Украине