Россия хочет создать предпосылки очередного мирного соглашения. Это недопустимо, - Ермак

Нашей целью является скорейшее установление мира. Чем дольше длится эта война, тем больше риски для всей планеты. Но этот мир должен быть справедливым. Суверенитет и территориальная целостность Украины - не тема для компромиссов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы ОП Украины Андрея Ермака .

"Россия должна освободить наши территории, включая украинский Крым и украинский Донбасс", - говорит руководитель Офиса президента Украины.

По словам Ермака, сегодня наступление русских захлебывается, они переходят к обороне, пытаясь удержать захваченные территории и создать предпосылки для очередной сделки, которую все равно вскоре возбудят. Как это было с двумя минскими соглашениями.

"Для нас это недопустимо", - добавил он.