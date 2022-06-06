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Россия хочет перекрыть поставки оружия Украине, устроив теракт в Европе

Фото: Россия хочет перекрыть поставки оружия Украине, устроив теракт в Европе (mil.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Обстрелы железнодорожных узлов Украины не дают нужного результата России и не приводят к остановке транспортировки оружия с Запада. Поэтому Россия может устроить теракт в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Так, аналитики ЦПД также считают, что возможна провокация на территории Европы с использованием аналогичного оружия, передаваемого Украине.

"Устроенный Россией возможный теракт с человеческими жертвами может стать переломным моментом в истории поставок оружия Украине и "козырем" ручной пропаганды Кремля", - говорят в ЦПИ.

Таким образом, роспропаганда пытается дискредитировать руководство Украины, распространяя фейки о сбыте западного оружия с Украины.

Как сообщалось, российские пропагандисты создают фейки, с помощью которых пытаются дискредитировать украинских искателей защиты в ЕС.

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