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Россия хочет оштрафовать Twitter на 100 тысяч долларов

Автор: Андрей Козловский

Российское надзорное ведомство Роскомнадзор обвинил Twitter в нарушении российского законодательства. Он хочет оштрафовать соцсеть на 100 тысяч долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

"Twitter злостно нарушает российское законодательство... С 2017 года социальная сеть Twitter не удалила 2862 материалов с запрещенной информацией", - говорится в сообщении ведомства.

В частности, речь идет о призывах к суициду, порнографических изображениях несовершеннолетних, а также способах изготовления и употребления наркотиков.

Роскомнадзор предупредил соцсеть Twitter о штрафе в размере от 800 тысяч (10,8 тысячи долларов) до 8 млн рублей (100,8 тысячи долларов). За повторное нарушение грозит штраф до 20% совокупной годовой выручки компании.

Напомним, ирландская комиссия по защите данных (DPC) оштрафовала американскую компанию Twitter на 450 тысяч евро. Таким образом компанию наказали за недостаточно быстрое сообщения об утечке данных.

Кроме того, Антимонопольный комитет Италии оштрафовал социальную сеть Facebook на 7 млн евро за невыполнение приказа о прекращении использования данных пользователей. Этот приказ был издан еще в ноябре 2018 года.

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