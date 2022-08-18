Россия может готовить теракт на ЗАЭС: разведка получила дополнительные доказательства

В ГУР отмечают, что получили еще больше доказательств, которые свидетельствуют о подготовке россиян к теракту на ЗАЭС.

В частности, лицензированному персоналу станции было приказано оставаться дома и не выходить на работу 19 августа. При этом на территорию станции будет допускаться лишь небольшая часть сотрудников.

Также на вечернем собрании 18 августа отсутствовали представители “Росатома”. До этого они всегда присутствовали на подобных совещаниях, но сейчас - покинули территорию ЗАЭС.

"Учитывая количество оружия, которое сейчас находится на территории атомной станции, а также неоднократные провокативные обстрелы, высока вероятность проведения масштабного теракта на ядерном объекте", - подчеркнули в ГУР.