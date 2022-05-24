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Россия глушит сигналы с начала войны. Британия ищет альтернативу GPS

Фото: Россия глушит сигналы с начала войны. Британия ищет альтернативу GPS (airforce-technology.com)
Автор: Артур Родивилов

Великобритания и США ищут альтернативы системе навигации GPS. Россия может нарушить работу спутников, обеспечивающих ее функционирование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

По словам замминистра обороны Великобритании Джереми Куина, британскому правительству "необходимо проявлять бдительность" перед лицом этой угрозы.

Он заявил, что российская сторона предпринимала активные попытки глушения сигнала GPS на территории Украины после с начала войны.

В министерстве по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии The Times подтвердили, что правительство рассматривает "различные варианты усиления безопасности Соединенного Королевства", в том числе альтернативы GPS, не предполагающие использования спутников.

Как пишет газета, Лондон мог бы обеспечить работу альтернативной системы навигации с помощью низкоорбитальной спутниковой группировки, которую создает компания OneWeb.

Правительство также ведет переговоры с американской NextNav о том, чтобы развернуть в Лондоне и Манчестере систему навигации, которая использует только сигнал наземных станций.

Компания заявляет, что сигнал ее оборудования на несколько порядков сильнее спутникового сигнала GPS и его значительно сложнее заглушить.

Напомним, ранее британские СМИ сообщили, что Россия подрывает работу спутников на орбите Земли для того, чтобы приглушить работу GPS-сигнала.

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Великобритания