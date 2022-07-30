Россия анонсировала теракт в Еленовке еще в июне, чтобы иметь "алиби", - ЦПД

Россия использует технику по обеспечению "информационного алиби" в контексте обстрела колонии в Еленовке, Донецкой области. Она начала "анонсировать" теракт еще в июне.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Отмечается, что перед тем, как совершить теракт, РФ использовала прием с анонсированием потенциальных направлений своей агрессии с превентивным обвинением Украины и Запада. Так, первые сообщения о том, что украинские военные якобы планируют обстрелять лагерь военнопленных, появились на российских медиаресурсам еще 5 июня.

"После фактического совершения преступления Минобороны РФ масштабировало дезинформационную кампанию и снова пытается переложить ответственность за все совершенные Кремлем военные преступления на Украину, заявляя при этом, что "всю ответственность за кровавую бойню против украинцев несет лично Зеленский, его преступный режим и Вашингтон", - отмечают в ГПД.