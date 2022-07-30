UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия анонсировала теракт в Еленовке еще в июне, чтобы иметь "алиби", - ЦПД

Фото: Россия анонсировала теракт в Еленовке еще в июне, чтобы иметь "алиби" (скриншот с видео российских СМИ)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия использует технику по обеспечению "информационного алиби" в контексте обстрела колонии в Еленовке, Донецкой области. Она начала "анонсировать" теракт еще в июне.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Отмечается, что перед тем, как совершить теракт, РФ использовала прием с анонсированием потенциальных направлений своей агрессии с превентивным обвинением Украины и Запада. Так, первые сообщения о том, что украинские военные якобы планируют обстрелять лагерь военнопленных, появились на российских медиаресурсам еще 5 июня.

"После фактического совершения преступления Минобороны РФ масштабировало дезинформационную кампанию и снова пытается переложить ответственность за все совершенные Кремлем военные преступления на Украину, заявляя при этом, что "всю ответственность за кровавую бойню против украинцев несет лично Зеленский, его преступный режим и Вашингтон", - отмечают в ГПД.

Напомним, россияне совершили теракт в Еленовской колонии и обвинили в нем украинских военных. Российские пропагандисты заявляют о по меньшей мере 53 погибших бойцах.

Оккупанты выложили список фамилий раненых и погибших в результате теракта - украинская сторона уже прокомментировала это.

Причем, Генштаб ВСУ отрицает причастность наших военных к обстрелу колонии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБОЕленовка