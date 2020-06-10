В России заявили о предотвращении очередного "теракта" в Крыму

Федеральная служба безопасности Российской Федерации задержала группу людей по подозрению в подготовке теракта в оккупированном Симферополе. У них якобы были связи с "представителями радикальных украинских формирований, воюющих на юго-востоке Украины".

Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.

Сообщается, что ФСБ задержала пять человек, которые осуществляли "подготовку к подрыву самодельного взрывного устройства на одном из рынков республиканского центра, а также пропагандировали в сети "Интернет" идеологию терроризма и экстремизма".

Отмечается, что у задержанных якобы нашли самодельные взрывные устройства, огнестрельное и холодное оружие и средства связи с доказательствами преступных намерений.

Напомним, сотрудники ФСБ России в Керчи задержали двух подростков, которые якобы готовили теракты в образовательных учреждениях.

Кроме того, 17 октября 2018 года произошло массовое убийство в Керченском политехническом колледже.