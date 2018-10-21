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В России заявили о гибели пилотов упавшего в Азовское море самолета

Новости » Происшествия    21.10.2018 - 09:22
Фото: самолет Л-39 Минобороны РФ (flickr.com/ministryofdefenceua)
Фото: самолет Л-39 Минобороны РФ (flickr.com/ministryofdefenceua)

В ходе поисковых работ обнаружили фрагменты тел обоих летчиков

В результате падения российского самолета Л-39 в Азовское море 18 октября погибли оба летчика. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что накануне в ходе поисковых работ обнаружили фрагменты тел обоих летчиков. В то же время уточняется, что поисковые работы на месте крушения самолета Л-39 еще будут продолжаться.

Напомним, 18 октября самолет Минобороны Российской Федерации упал в Азовское море. Инцидент произошел на расстоянии около полутора километра от берега в ходе планового учебно-тренировочного полета, причиной крушения могла стать техническая неисправность. Согласно первоначальной информации, летчики катапультировались, самолет выполнял полет без боекомплекта.

В пятницу,19 октября, в Филиппинском море на борту американского авианосца USS Ronald Reagan разбился вертолет. Инцидент произошел вскоре после взлета, число пострадавших не уточняется.

"Все получившие ранения находятся в стабильном состоянии под наблюдением медицинского персонала", - отметили в американском военном ведомстве.

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