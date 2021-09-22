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В России запустили продажу "вакцинных туров" в Европу

Автор: Валерия Полищук

Российские туристические операторы начали продавать так называемые вакцинные туры в Европу. Наиболее популярные направления для таких поездок у россиян - Сербия и Германия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым реалии".

Во время такого тура россияне могут получить прививку вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения.

Вакцинный тур длиться около трех дней, а цена на него стартует от 50 тысяч рублей (около 680 долларов). В эту стоимость входят перелет, проживание, запись на вакцинацию и медицинская страховка.

К примеру, в Сербии иностранцы могут получить прививку препаратами Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Sinopharm бесплатно. Но в то же время в Германии прививки платные.

В Мюнхене одна доза Pfizer/BioNTech обойдется иностранцу в 580 евро, а в Баден-Бадене прививка препаратом от Johnson & Johnson стоит 870 евро.

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Российская ФедерацияВакцинация