В России запустили продажу "вакцинных туров" в Европу

Российские туристические операторы начали продавать так называемые вакцинные туры в Европу. Наиболее популярные направления для таких поездок у россиян - Сербия и Германия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым реалии" .

Во время такого тура россияне могут получить прививку вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения.

Вакцинный тур длиться около трех дней, а цена на него стартует от 50 тысяч рублей (около 680 долларов). В эту стоимость входят перелет, проживание, запись на вакцинацию и медицинская страховка.

К примеру, в Сербии иностранцы могут получить прививку препаратами Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Sinopharm бесплатно. Но в то же время в Германии прививки платные.

В Мюнхене одна доза Pfizer/BioNTech обойдется иностранцу в 580 евро, а в Баден-Бадене прививка препаратом от Johnson & Johnson стоит 870 евро.