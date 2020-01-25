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В России заподозрили коронавирус среди студентов университета

Новости » Происшествия     25.01.2020 - 14:51
В России заподозрили коронавирус среди студентов университета
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Студенты находятся под круглосуточным присмотром

Министерство здравоохранения России заявило, что у иностранных студентов Байкальского государственного университета заподозрили заболевание новым коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как сообщается, 5 студентов из Китая были взяты под особый контроль из-за подозрения на заболевание новым видом коронавируса, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань.

Предварительные анализы показали, что студенты больны гриппом, но для точного подтверждения анализы направили в Новосибирск. Также были осмотрены все студенты, проживающие в общежитии.

"Риск был в том, что эти студенты уезжали на каникулы домой. После проведенных анализов оказалось, что у всех студентов грипп. Но для исключения подозрения на коронавирус их анализы направлены в Новосибирск", - заявили в местной больнице.

Напомним, ранее сообщалось, что во Франции подтвердили уже 3 случая заболевания новым коронавирусом, который распространился из китайского города Ухань. Двое пациентов были госпитализированы в Париже, третий - в юго-западном городе Бордо.

Также РБК-Украина писало о третьем случае заболевания на новый коронавирус в Японии. Третьей заразилась новым коронавирусом китайская туристка, которая приехала из Уханя 18 января. Накануне были госпитализированы еще двое китайские туристы.

Кроме того, Австралия и Малайзия официально подтвердили первые случаи заболевания китайским коронавирусом. В Малайзии заболевание было выявлено у 3 человек, которые прибыли в страну из Китая.

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