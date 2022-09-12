В России загадочно погиб топ-менеджер госкорпорации

В России, в районе острова Русский погиб управляющий директор по авиационной отрасли Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Иван Печорин. Он, якобы выпал с катера на полном ходу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы организации в понедельник, 12 сентября.

По информации российских СМИ, трагедия произошла вечером в субботу, 10 сентября, в районе мыса Игнатьева. По официальной версии российских полицейских, Печорин выпал с катера на полном ходу.

Отметим, что это не первая смерть крупных чиновников и бизнесменов в РФ за последнее время. Буквально недавно стало известно, что в Москве погиб вице-президент "Лукойла" Равиль Маганов. 67-летний топ-менеджер выпал из окна больницы.

Также в России нашли мертвым бывшего топ-менеджера нефтяной компании "Лукойл" Александра Субботина. Смерть миллиардера якобы наступила после сеанса у шамана.

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