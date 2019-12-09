В России задержали съемочную группу телеканала "Настоящее время". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Сибирь.Реалии".

Сообщается, что журналистов задержали во время судебного разбирательства в отношении ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой. Это задержание подтвердила мать активистки Анна Ходырева.

Полицейские задержали их "за незаконную съемку". Как отмечается, журналистов не доставляли в полицию, их "придержали" в суде, затем "немножко поругали" и отпустили.

На ЛГБТ-активистку из Хабаровска Юлию Цветкову, ранее обвиненную за бодипозитивные рисунки в изготовлении и распространении порнографии, заведено второе дело. В полиции составили протокол о привлечении Цветковой к ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Как сообщало РБК-Украина, задержанный на украинской границе с аннексированным Крымом член партии "Единая Россия" Игорь Кучерявый планировал получить украинский паспорт.

Напомним, Игоря Кучерявого задержали на КПВВ Каланчак в связи с его причастностью к аннексии Крыма и членством в российской партии. По сообщению украинских спецслужб, Кучерявый активно способствовал России во время аннексии Крыма.