ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В России задержали съемочную группу телеканала

Новости » Политика     09.12.2019 - 10:18
В России задержали съемочную группу телеканала
Иллюстративное фото (detector media)

Журналистов "Настоящего времени" задержали во время судебного разбирательства в отношении ЛГБТ-активистки

В России задержали съемочную группу телеканала "Настоящее время". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Сибирь.Реалии".

Сообщается, что журналистов задержали во время судебного разбирательства в отношении ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой. Это задержание подтвердила мать активистки Анна Ходырева.

Полицейские задержали их "за незаконную съемку". Как отмечается, журналистов не доставляли в полицию, их "придержали" в суде, затем "немножко поругали" и отпустили.

На ЛГБТ-активистку из Хабаровска Юлию Цветкову, ранее обвиненную за бодипозитивные рисунки в изготовлении и распространении порнографии, заведено второе дело. В полиции составили протокол о привлечении Цветковой к ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Как сообщало РБК-Украина, задержанный на украинской границе с аннексированным Крымом член партии "Единая Россия" Игорь Кучерявый планировал получить украинский паспорт.

Напомним, Игоря Кучерявого задержали на КПВВ Каланчак в связи с его причастностью к аннексии Крыма и членством в российской партии. По сообщению украинских спецслужб, Кучерявый активно способствовал России во время аннексии Крыма.

В России отреагировали на возможность расширения нормандского формата Мы не определяем Россию как врага, - генсек НАТО
Новости Украины журналистыРоссийская Федерация
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь