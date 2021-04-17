В России задержали группу, которая якобы планировала убийство Лукашенко

Федеральная служба безопасности Российской Федерации задержала в Москве двоих человек, которые якобы готовили государственный переворот в Беларуси. Их также подозревают в планировании физического устранения Александра Лукашенко.

Задержанными оказались Юрий Зенкович и Александр Федут. По информации ФСБ РФ, они имеют двойное гражданство США и Беларуси.

"ФСБ РФ совместно с Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь… пресечена противоправная деятельность имеющего двойное гражданство США и Республики Беларусь Зенковича Юрия Леонидовича и гражданина РБ Федуты Александра Иосифовича, планировавших осуществление военного переворота в Белоруссии по отработанному сценарию "цветных революций" с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение президента Александра Лукашенко", - говорится в сообщении.

В отношении Зенковича и Федуты возбудили уголовное дело по статье о "заговоре или иным действиям, совершенным с целью захвата государственной власти".