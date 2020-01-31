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В России выявили первые случаи заражения коронавирусом

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Два первых случая заражения выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области

Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова заявила, что в России выявлены первых заражения коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По ее словам, два первых случая заражения выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области, а оба зараженных являются гражданами Китая.

Кроме того, вице-премьер заявила, что РФ начнет эвакуацию своих граждан из провинции Хубэй в Китайской Народной Республике. После этого они будут помещены в карантин на 14 дней.

Напомним, китайский коронавирус распространился уже в 21 стране, в результате чего 9820 человек заболели и 213 погибли.

Кроме того, в Британии зафиксировали первые случаи заболевания новым видом китайского коронавирус. Заболевание подтвердили у двух членов одной семьи. Сейчас инфицированные получают специализированную помощь. В то же время в Германии подтвердили пятый случай заболевания коронавирусом. Больной контактировал с зараженным коронавирусом человеком.

Добавим, что на экстренном заседании 30 января Всемирная организация здравоохранения признала вспышку китайского коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

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